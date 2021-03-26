Вторую дозу вакцины украинцы начнут получать в конце мая

В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
«Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая», — заявил он.
Напомним, за вчера первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 украинцев. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один человек.
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