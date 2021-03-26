Кацман: Закрытие «телеканалов Медведчука» не привело к результату, которого желала власть

Действия, придуманные политтехнологами Офиса Президента Зеленского и повлекшие за собой санкции и закрытие оппозиционных телеканалов, не привели к желаемому результату.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» озвучил заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт считает, что «желаемого результата» власть не получит, поскольку действия нынешней власти неправомерные.

«Это показывает, что люди разочаровались. Президентская команда, партия «Слуга народа» должны понимать, что невыполнение своих обещаний и тот феномен украинской политики, когда оппозиционная сила становится главным радетелем тех обещаний, которые давала другая политическая сила, приводит к результату, имеющему обратное движение», – убежден Кацман.

Журналист уверен в том, что на сегодняшний день Верховная Рада Украины не рассматривает законопроекты оппозиции по той причине, что боится оппозиционеров.

«Поэтому и применяет к ней такие санкционно-репрессивные меры. А результат будет обратный. Мне каждый день поступает сотня звонков: где смотреть, как найти (закрытые телеканалы. – Ред.), нечего смотреть. Покажите нам каналы, которые говорят правду, от которых можно услышать реальную картину сегодняшней жизни», – подытожил Владимир Кацман.

Введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является незаконным. Об этом также заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины «О санкциях», они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства…», а народный депутат Тарас Козак – гражданин Украины, и телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами», – подчеркнул политик.

Ранее Виктор Медведчук прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко.

«После беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной Украинским народом парламентской оппозицией, – сказал Виктор Медведчук.