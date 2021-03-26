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Резников задекларировал за год 10 млн грн доходов

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Резников задекларировал за год 10 млн грн доходов

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников указал 10 млн 451 тыс. 753 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 10 439 163 грн, банковские проценты — 1 533 грн, страховые выплаты — 9 486 грн и другие выплаты — 4 571 грн, а жена за прошлый год задекларировала 637 272 грн доходов.

Также он задекларировал 236 938 грн, $137 734 и 3 520 евро на банковских счетах, 255 тыс. евро наличными средствами и $1,1 млн, одолженных третьим лицам, а жена — 161 519 грн на банковских счетах.

Резников владеет двумя квартирами (167,5 и 103,6 кв. м) в Киеве, 33,33% еще одной квартирой (72,9 кв. м) в Киеве. У него семь земельных участков (общей площадью 13 138 кв. м) в Киевской области, а также арендует часть квартиры (90 кв. м) в Козине Киевской области, а жена владеет квартирой (44,3 кв. м) в Киеве.

Также вице-премьер владеет тремя автомобилями: AUDI А8 2012 года выпуска, Volkswagen Amarok 2012 года выпуска, Porsche Boxter 2003 года выпуска, прицепом TIKI-TREILER 2009 года выпуска, багги Kawasaki TERYX UTV 2010 года выпуска и квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 года выпуска, а жена — автомобилем Mini Cooper Countryman 2011 года выпуска.

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Кроме того, Резников указал в декларации два охотничьих карабина и трое наручных часов (Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet).

Резников является собственником 28,27% акций компании «Flings Advisors S.A.» (Британские Виргинские острова) и 28,27% компании «Live Earth Ltd» (Британские Виргинские острова).

Как сообщалось, Резников задекларировал 21 млн грн доходов за 2019 год.

Алексей Резников
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