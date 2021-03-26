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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-24 марта.

Согласно данным исследования, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За пятого президента Украины, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 12,6%, за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,8%.

Лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддерживают 7,7%, экс-премьера Владимира Гройсмана — 5,2%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 3,8%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 3,7%, экс-нардепа Евгения Мураева — 3,7%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,3%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка — 2,8%, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока — 1,6%, лидера партии «Голос» Киру Рудик — 0,5%.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет также президент Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 52%.

В свою очередь Тимошенко доверяют 30%, не доверяют — 67%, Порошенко доверяют 25%, не доверяют — 73%, Бойко доверяют 23%, не доверяют — 59%, не знают его — 14%, бывшему президенту Грузии Михаэлу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют — 61%, не знают его — 11%, одному из лидеров партии «ОПЗЖ», нардепу Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 71%, не знают его — 11%, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют — 53%, почти треть не слышали о таком, секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют — 15%, не знают его — 77%.

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Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

опрос, Владимир Зеленский
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