Трем соратникам Медведчука предъявили обвинения в госизмене

Обвинение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины предъявлены троим участникам общественного движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял нынешний глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Им вменяют участие в организации так называемого референдума в Крыму в 2014 году, сообщил офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте в пятницу.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя и департамента Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения „Украинский выбор“ по факту участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.

Фамилии обвиняемых не указаны, но по данным СМИ это Олег Слюсаренко, Александр Синявский и Иван Комелов.

Слюсаренко возглавлял подразделение ОО «Украинский выбор» в центральном районе Симферополя, Синявский и Комелов — инициативные группы «Украинского выбора» в Севастополе.