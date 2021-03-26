Трем соратникам Медведчука предъявили обвинения в госизмене

Обвинение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины предъявлены троим участникам общественного движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял нынешний глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Им вменяют участие в организации так называемого референдума в Крыму в 2014 году, сообщил офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте в пятницу.
«Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя и департамента Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения „Украинский выбор“ по факту участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в сообщении.
Фамилии обвиняемых не указаны, но по данным СМИ это Олег Слюсаренко, Александр Синявский и Иван Комелов.
Слюсаренко возглавлял подразделение ОО «Украинский выбор» в центральном районе Симферополя, Синявский и Комелов — инициативные группы «Украинского выбора» в Севастополе.
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