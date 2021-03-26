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Журналист: Власть закрыла «каналы Медведчука», потому что на них говорили о болезненных проблемах Украины

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Журналист: Власть закрыла «каналы Медведчука», потому что на них говорили о болезненных проблемах Украины

Сначала власть делала эксперименты по «тестированию» населения, действовала якобы законными методами, закрывая неугодные ей оппозиционные телеканалы после решения СНБО. После того как общество смолчало, без предупреждения было закрыто спутниковое вещание телеканала «Перший Незалежний», и никто из власти уже не «заморачивался» с объяснениями.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявила журналист, политический эксперт Ирина Тиран.

«Власть в Украине принадлежит самой власти, и мы видим, что закон для нее не писан. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в закон о санкциях. Теперь санкции можно накладывать не только на иностранных граждан, а и на граждан, физических лиц Украины. Это говорит о целенаправленной кампании зачистки Украины от людей, которые тем или иным образом мешают власти спокойно жить», — убеждена эксперт.

Журналист считает, что телеканалы, которые закрыла власть, мешали ей спокойно жить, потому что затрагивали болезненные проблемы: говорили о тарифах и тому подобное.

«Нет разницы, — организация это или какие-то конкретные люди, — все, кто мешает власти спокойно делать свои дела, которые, мягко говоря, не на пользу народа, их власть собирается устранить любым способом. То, что эти способы незаконны, то, что уже не нужно никакого законодательного подкрепления... Так тестируется общество. Сегодня закрывают каналы, завтра отбирают бизнес, а послезавтра придут домой к простому человеку, и никто его не защитит, потому что он в свое время промолчал», — убеждена Ирина Тиран.

Введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. Об этом ранее заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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Политик также прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко.

«После беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной Украинским народом парламентской оппозицией», — резюмировал Виктор Медведчук.

блокировка телеканалов
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