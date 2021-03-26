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Почти 350 тысяч украинцев записались в очередь на прививку против COVID-19

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Почти 350 тысяч украинцев записались в очередь на прививку против COVID-19

В очередь на вакцинацию против коронавируса записались почти 350 тысяч украинцев, сообщили в Центре общественного здоровья. В ЦОЗ напомнили, как можно записаться в лист ожидания.

«С 1 марта 2021 года в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации. По состоянию на 25 марта 349 713 украинцев зарегистрированы в этом листе ожидания», — говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что записаться в очередь можно:

  • через портал или мобильное приложение «Дія»;
  • через национальный контакт-центр Минздрава.

В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что записываться в очередь не нужно тем, кто:

  • работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
  • работник или житель спецучреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.);
  • военнослужащий;
  • работником критически важных структур государственной безопасности (включая МВД, Нацполицию, Нацгвардию, ГСЧС, Государственную пограничную службу и СБУ).

Указано, что в этих случаях работодатель или руководитель учреждения проинформирует о возможности и даты прививки.

Напомним, накануне в Украину поступили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. При этом планировалось, что страна получит 1,9 млн доз. Сейчас вакцина проходит десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться.

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Сам препарат CoronaVac до сих пор проходит завершающую стадию согласования во Всемирной организации здравоохранения, результаты ожидаются на следующей неделе.

вакцинация
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