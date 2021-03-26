Почти 350 тысяч украинцев записались в очередь на прививку против COVID-19

В очередь на вакцинацию против коронавируса записались почти 350 тысяч украинцев, сообщили в Центре общественного здоровья. В ЦОЗ напомнили, как можно записаться в лист ожидания.

«С 1 марта 2021 года в Украине есть возможность записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации. По состоянию на 25 марта 349 713 украинцев зарегистрированы в этом листе ожидания», — говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что записаться в очередь можно:

через портал или мобильное приложение «Дія»;

через национальный контакт-центр Минздрава.

В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что записываться в очередь не нужно тем, кто:

работник сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;

работник или житель спецучреждения (интернаты, дома престарелых и т.д.);

военнослужащий;

работником критически важных структур государственной безопасности (включая МВД, Нацполицию, Нацгвардию, ГСЧС, Государственную пограничную службу и СБУ).

Указано, что в этих случаях работодатель или руководитель учреждения проинформирует о возможности и даты прививки.

Напомним, накануне в Украину поступили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. При этом планировалось, что страна получит 1,9 млн доз. Сейчас вакцина проходит десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться.

Сам препарат CoronaVac до сих пор проходит завершающую стадию согласования во Всемирной организации здравоохранения, результаты ожидаются на следующей неделе.