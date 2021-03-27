Сегодня в Украине настоящая весна – ясно и местами до +15

В Украине в субботу, 26 марта, будет ясная погода на всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов днем.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На всей территории Украины будет тепло и солнечно. Температура воздуха на западе днем составит +12+15 градусов, ночью 0-2. В центральных областях и на севере страны столбики термометра поднимутся до +11+13 градусов днем, ночью от 0 до +2. На востоке и юге страны днем будет +10+12 градусов, в Одесской области до +13, ночью в восточных областях 0-2, в южных −1+1. В Крыму днем температура воздуха прогреется до +9+11, ночью −1+1.
В столице сегодня будет солнечная погода. Днем температура воздуха составит +11+13 градусов, ночью от 0 до +2.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на апрель. Во втором весеннем месяце среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, что в пределах средних многолетних значений.
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