Польское издание Neizalezna считает, что санкции против Медведчука стали катализатором для эскалации конфликта на Донбассе

В последний месяц наблюдается резкое обострение конфликта на Востоке Украины. Вопреки ожиданиям, международные наблюдатели сообщают, что ситуация продолжает накаляться, растет число обстрелов и жертв. Эксперты связывают это с санкциями официального Киева против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который долгое время был посредником в обмене пленными с непризнанными республиками. Об этом пишет один из самых популярных польских информационных интернет-порталов Neizalezna.
«На рубеже февраля и марта стало ясно, что обострение ситуации носит перманентный характер, и 19 февраля усугубление напряженности на Донбассе стало одной из тем заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сообщает издание.
По мнению автора статьи, эскалация конфликта вызвана тем, что Владимир Зеленский не смог выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний — урегулировать конфликт на Донбассе путем выполнения Минских соглашений и активного участия в переговорном процессе.
Кроме того, польский интернет-ресурс цитирует российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который считает, что в ближайшие месяцы обострение будет только усиливаться.
«Импульсом к обострению ситуации могут стать санкции, введенные Украиной в отношении Виктора Медведчука», — отмечает журналист.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется: украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений — это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016