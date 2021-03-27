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Польское издание Neizalezna считает, что санкции против Медведчука стали катализатором для эскалации конфликта на Донбассе

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Польское издание Neizalezna считает, что санкции против Медведчука стали катализатором для эскалации конфликта на Донбассе

В последний месяц наблюдается резкое обострение конфликта на Востоке Украины. Вопреки ожиданиям, международные наблюдатели сообщают, что ситуация продолжает накаляться, растет число обстрелов и жертв. Эксперты связывают это с санкциями официального Киева против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который долгое время был посредником в обмене пленными с непризнанными республиками. Об этом пишет один из самых популярных польских информационных интернет-порталов Neizalezna.

«На рубеже февраля и марта стало ясно, что обострение ситуации носит перманентный характер, и 19 февраля усугубление напряженности на Донбассе стало одной из тем заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сообщает издание.

По мнению автора статьи, эскалация конфликта вызвана тем, что Владимир Зеленский не смог выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний — урегулировать конфликт на Донбассе путем выполнения Минских соглашений и активного участия в переговорном процессе.

Кроме того, польский интернет-ресурс цитирует российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который считает, что в ближайшие месяцы обострение будет только усиливаться.

«Импульсом к обострению ситуации могут стать санкции, введенные Украиной в отношении Виктора Медведчука», — отмечает журналист.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется: украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений — это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

Виктор Медведчук, Донбасс
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