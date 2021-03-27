В Украине более половины областей уже находятся в «красной» зоне

В Украине расширили «красную» зону карантина еще на две области. Теперь «красными» являются 13 из 24 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в «красную» зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. Кроме них «красными» являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

При этом в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в «красную зону».

Отметим, за сутки в Украине подтвердили еще 17 424 новых случаев COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие несколько недель ожидается рост заболеваемости до 25 тысяч случаев в сутки.