Кузьмин: системная работа по демонизации Медведчука направляется и контролируется извне

Сегодня уже для многих очевидно, что война, объявленная властью Медведчуку, ведется масштабно и планово. Механизм ведения «боевых действий» выстроен по стандартному принципу функционирования спецслужб. Системная работа по демонизации Виктора Медведчука направляется и контролируется извне, а организовывается и реализуется внутри Украины. Методологическое и смысловое ее наполнение — результат кропотливой работы по заданным сценариям колонизации.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«При этом использование возможностей правоохранительных органов для создания информационных поводов с целью формирования негативного общественного мнения в отношении Медведчука является одним из инструментов власти. Медведчука ждут новые уголовные дела, фальсификация доказательств, широкое медийное освещение псевдоразоблачений, якобы основанных на материалах этих расследований, а также агрессия контролируемых властью радикалов. Его пытаются сделать „токсичным“, деморализовать и, сломив волю к сопротивлению, выдавить из страны в вынужденную эмиграцию», — пишет политик.

«Почему именно Медведчука? Потому что именно Медведчук, системно выступающий за восстановление суверенитета Украины, призывающий бороться с внешним управлением и колониальной администрацией, является последним препятствием для окончательного порабощения и разграбления Украины международными мошенниками и аферистами», — убежден Кузьмин.