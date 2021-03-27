Кузьмин: системная работа по демонизации Медведчука направляется и контролируется извне

Сегодня уже для многих очевидно, что война, объявленная властью Медведчуку, ведется масштабно и планово. Механизм ведения «боевых действий» выстроен по стандартному принципу функционирования спецслужб. Системная работа по демонизации Виктора Медведчука направляется и контролируется извне, а организовывается и реализуется внутри Украины. Методологическое и смысловое ее наполнение — результат кропотливой работы по заданным сценариям колонизации.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.
«При этом использование возможностей правоохранительных органов для создания информационных поводов с целью формирования негативного общественного мнения в отношении Медведчука является одним из инструментов власти. Медведчука ждут новые уголовные дела, фальсификация доказательств, широкое медийное освещение псевдоразоблачений, якобы основанных на материалах этих расследований, а также агрессия контролируемых властью радикалов. Его пытаются сделать „токсичным“, деморализовать и, сломив волю к сопротивлению, выдавить из страны в вынужденную эмиграцию», — пишет политик.
«Почему именно Медведчука? Потому что именно Медведчук, системно выступающий за восстановление суверенитета Украины, призывающий бороться с внешним управлением и колониальной администрацией, является последним препятствием для окончательного порабощения и разграбления Украины международными мошенниками и аферистами», — убежден Кузьмин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016