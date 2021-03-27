Правозащитники сообщили о десятках задержанных на акциях протеста в Беларуси

Белорусские правозащитники располагают информацией о задержании в субботу почти 60 участников акций протеста в стране. Больше всего задержанных в Минске.

В списках, которые периодически обновляет незарегистрированный властями страны правозащитный центра «Весна», уже 59 человек, они задержаны в Минске, Бресте, Новогрудке и Солигорске. Среди задержанных — журналисты портала tut.by, издания «Наша нива», а также член Координационного совета оппозиции.

При этом власти сообщили, что милиция Белоруссии задержала более 100 человек в субботу за нарушения общественного порядка. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"По данным на 16:00 в целом по стране были задержаны и доставлены в территориальные отделы внутренних дел за нарушение общественного порядка более 100 человек", - сказала официальный представитель МВД,

Чемоданова уточнила, что речь идет о различных видах нарушения общественного порядка, среди которых, в частности, проведение одиночных пикетов. При этом пресс-секретарь МВД заявила, что в течение дня в стране не было зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий.

В белорусской столице и других городах в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции протеста, они были пресечены силовиками.

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Акции протеста начались в Беларуси 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной.