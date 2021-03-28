В Украине выявили еще почти 12 000 случаев коронавируса

По состоянию на утро 28 марта выявили еще почти 12 000 коронавируса в Украине. При этом за минувшие сутки госпитализировали более 5 000 пациентов с COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера выявили 11 932 новых случая коронавирусной болезни. Также за вчерашний день:
госпитализированы - 5 052 человека;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 3 343
сделано тестов за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).
За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человека, выздоровели 1 300 625, летальных случаев - 31 954.
Кроме того, вчера 4 616 человек получили прививки против COVID-19. С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 196 879 человек и только один прошел полный курс.
Наибольшее количество новых случаев вчера зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
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