Число выявленных в РФ за неделю случаев COVID-19 стало минимальным с сентября

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 62 963. Это минимум с сентября прошлого года.

В стране выявили примерно на 5% меньше заразившихся, чем на предыдущей неделе, когда стало известно о 66 261 инфицированном.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по итогам семи дней сократилось до 282 964.

С 22 по 28 марта штаб зарегистрировал в России 2 710 летальных исходов из-за коронавируса (против 2 940 неделей ранее). Число умерших за семь дней оказалось минимальным с середины ноября прошлого года.