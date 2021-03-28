Явка на довыборах к полудню составила всего 7-8%

Явка избирателей на одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), где в воскресенье проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 8,2% по состоянию на 12:00, а на округе № 87 (Ивано-Франковская область) явка составила к полудню 8,2%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
«Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОИО № 50 — 18,18%, а в ОИО № 87 — 11,88%», — говорится в сообщении.
Аналогичные данные ранее привело и движение «Честно».
По его данным, явка избирателей на одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) составила 7,7% по состоянию на 12:00. На округе № 50 (Донецкая область) явка составила к полудню 8%.
В этих округа проголосовало 11 тыс 303 и 12 тыс 201 избиратель соответственно.
Касательно нарушений на выборах, что в «Честно» сообщают, что их аналитики зафиксировали скрытую агитацию и нарушения при размещении биографий кандидатов.
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