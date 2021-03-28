Глава МИД призвал международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к международному сообществу осудить эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны РФ, которая привела к гибели четырех украинских военнослужащих возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.
«Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ в районе поселка Шумы, в результате чего погибли 4 наших солдат. Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта со стороны России», — написал Кулеба в своем Twitter в воскресенье.
Он также назвал имена погибших: это 27-летние Сергей Гайченко и Максим Абрамович, 43-летний Сергей Коваль и 47-летний Сергей Барныч.
Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.
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