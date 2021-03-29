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Украина пока не будет выходить из режима перемирия на Донбассе

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Украина пока не будет выходить из режима перемирия на Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что пока не идет речи о выходе Украины из режима перемирия.

«Сейчас главной задачей является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня — это договоренность, достигнутая в нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный — по крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему перемирию», — сказал Арестович в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

Он предположил, что до вторника 30 марта должны быть какие-то результаты переговоров ТКГ по Донбассу.

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«Точно знаю, что консультации продолжаются и сейчас тоже, и они будут происходить завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день — заседание подгрупп, в среду — на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то до вторника. на что — пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем действовать так, как русские, через „Коммерсант“ сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верные дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения», — сказал Арестович.

Донбасс
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