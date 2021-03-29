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Британцев до августа не будут выпускать на зарубежный отдых

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Британцев до августа не будут выпускать на зарубежный отдых

Власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска до августа, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

В понедельник, 29 марта, в силу вступит новый закон, который предусматривает штрафы в размере до £5 тыс. для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без «веской причины». Источник издания сказал, что даже эта дата сейчас выглядит «очень оптимистично», если говорить о туристических поездках за рубеж. «Август выглядит как наиболее вероятное время», — заявил он.

Даже когда общий запрет будет снят, британцы смогут легко путешествовать только в страны с хорошими показателями вакцинации и без известных мутаций вируса. Тем, кто захочет посетить Францию и другие европейские страны, где показатели заражений высокие, возможно, придется соблюдать карантин по возвращении, сказали собеседники.

Сейчас в Великобритании действует третий по счету локдаун из-за коронавируса. С 15 февраля всем въезжающим в страну нужно сдать тест на коронавирус перед перелетом, а также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции.

С начала марта власти страны начали постепенное снятие ограничительных мер. На первом этапе в стране возобновили работу школ, на втором, который начинается 29 марта, британцам разрешат встречаться на улице группам не более чем из шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Также возобновят групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет. Согласно правительственному графику, на этом этапе также «завершится действие указа, который предписывает жителям Великобритании не выходить из дома без особой надобности».

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На следующем этапе, который планируется с 12 апреля, смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Рестораны и пабы смогут обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Разрешение возобновить работу получат также зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи. Третий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этой даты планируется открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за последние сутки выросло на 3,8 тыс. человек, умерли 19 человек, свидетельствуют данные Минздрава страны. Сейчас вакцину от коронавируса получили уже более 30 млн британцев — примерно 45% населения королевства.

Великобритания, коронавирус
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