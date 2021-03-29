Еще одна область вошла в «красную» зону

Министерство здравоохранения расширило «красную» зону карантина до 11 регионов. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
«Оранжевыми» зонами остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.
При этом лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Напомним, ранее сообщалось, что Черниговская область войдет в «красную» зону карантина с понедельника, 29 марта.
В «красной зоне» действуют наиболее жесткие карантинные меры — запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, и так далее.
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