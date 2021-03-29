В Китае сделали уже более 100 млн прививок от коронавируса

Правительство Китая организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции для 106,6 млн жителей страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«По состоянию на 24:00 (19:00 пол Киеву) 28 марта во всех регионах страны сделали 106,6 млн прививок от коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны (численность населения КНР составляет около 1,4 млрд человек).