В Китае сделали уже более 100 млн прививок от коронавируса

Правительство Китая организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции для 106,6 млн жителей страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
«По состоянию на 24:00 (19:00 пол Киеву) 28 марта во всех регионах страны сделали 106,6 млн прививок от коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны.
Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны (численность населения КНР составляет около 1,4 млрд человек).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016