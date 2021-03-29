Все регионы отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с COVID-19

Все регионы Украины отрабатывают план мобилизации дополнительной сети коек для пациентов с коронавирусной болезнью, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

«Каждая область отрабатывает план для мобилизации дополнительной сети коек для госпитализации пациентов. Пока коек хватает, но мы должны быть готовы к тому, что в любой момент в любой области может возникнуть потребность в дополнительной сети коек», — сказала она.

По словам замминистра, по состоянию на 27 марта 558 медучреждений, а это практически все коммунальные некоммерческие предприятия (КНП), владельцами которых являются органы местного самоуправления, предоставляют помощь пациентам с COVID-19.

«В этих медучреждения выделено 75,158 тыс. коек, из них 64,25 тыс. коек обеспечены подачей кислорода. Занятость коечного фонда составляет 59% — 37,5 тыс. коек, при этом на предыдущей неделе занятость составляла 49%», — сказала она.

Микичак подчеркнула, что в некоторых регионах загруженность коек с кислородом очень высокая — в Киеве (84%), Житомирской (74%), Киевской (77%), Львовской (69%), Николаевской (68%) областях. Из почти 5 тыс. коек в отделениях интенсивной терапии занято 2,85 тыс. коек, а в госпитализации нуждаются около 20% заболевших.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время, по словам замминистра, в Киеве, Киевской области и на Западной Украине.