В планах Путина пока нет разговора с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.