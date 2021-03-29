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Страна.ua: Главной целью СБУ было запугивание оппозиции, а не поиск улик по нелепым обвинениям в адрес «Украинского выбора»

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Страна.ua: Главной целью СБУ было запугивание оппозиции, а не поиск улик по нелепым обвинениям в адрес «Украинского выбора»

Взявшись за поиск организаторов Крымского референдума в 2014 году, Служба безопасности Украины должна была начать со своих коллег и сотрудников других силовых структур, которые в то время, нарушив присягу, массово приняли российское гражданство. А обыски в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь» являются запугиванием оппозиции и продолжением репрессий против ее лидера Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье интернет-издания Страна.ua.

В публикации уточняется, что организация «Украинский выбор» не ведет активной деятельности более двух лет, а офис, который подвергся обыску, уже полтора года принадлежит оргструктурам партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Поэтому очевидно, что не поиски следов исчезнувшей организации, а именно запугивание оппозиционной партии было главной целью СБУ. Но даже в этом случае все было нелепо», — пишет издание.

«Нелепыми», по мнению автора статьи, являются и обвинения, выдвинутые правоохранителями в адрес «Украинского выбора», а именно — участие в организации референдума в Крыму в 2014 году.

«Возможно, отдельные крымские активисты „Украинского выбора“ в марте 2014 года действительно помогали организации „референдума“. Но „Украинский выбор“, конечно, не был настолько масштабной организацией, чтобы ее филиал мог серьезно повлиять на ход событий. А вот другие структуры — могли», — отмечается в статье.

В частности, журналист имеет в виду Крымское управление СБУ, которое во время тех событий в полном составе приняло российское гражданство и превратилось в Крымское управление ФСБ.

«Так что первым в списке на обыск (по аналогии с „Украинским выбором“) должен был стать центральный офис самой СБУ. А за ним уже можно было бы обыскивать Минобороны, большинство крымских подчиненных которого во главе с командующим Черноморским флотом Березовским перешло на сторону России, МВД, Офис генпрокурора и так далее», — идет речь в публикации.

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В заключение высказывается предположение, что Служба безопасности Украины будет последовательна в своих действиях, и в ближайшее время проведет обыски также и в своих подразделениях.

Напомним, комментируя обыски в помещениях, где находятся приемные шести депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», в том числе председателя Политсовета партии, народного депутата Украины Виктора Медведчука, в политсиле подчеркнули, что расценивают данные действия правоохранителей, как политическую расправу над оппозицией.

«Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Виктор Медведчук, Украинский выбор
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