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Немецкий еженедельник написал о том, как Стерненко похвалил Зеленского

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Немецкий еженедельник написал о том, как Стерненко похвалил Зеленского

Известный немецкий еженедельник Der Freitag написал об авторитарных действиях Зеленского, направленных против оппозиционного лидера Виктора Медведчука.

Немецкое издание перечисляет некоторые из шагов Зеленского, в частности, запрет авиаперевозчикам молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA перевозку политиков из «Оппозиционной платформы» в Москву на частных самолетах. Издание отмечает, что председатель этой партии Виктор Медведчук использовал свои связи для того, чтобы нить разговоров между Москвой и Киевом не могла разорваться окончательно.

Издание указывает на огромный вклад Медведчука который до сих пор был «путешественником между двумя мирами Украины» и выступал посредником при обмене пленными или снабжении Крыма электричеством. «Опытный юрист в советское время, а с 2002 по 2005 год руководитель канцелярии президента Леонида Кучмы, всегда выступал за диалог с Россией», - указывает издание.

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Издание отмечает планы Зеленского, сделать дипломатические и международные встречи украинских политиков наказуемыми. «Вскоре Рада примет закон, согласно которому украинские политики и официальные лица, которые разговаривают с представителями российского государства, Крыма или «народных республик» без государственного мандата, больше не смогут заниматься своей профессией в течение пяти лет», - предупреждает издание.

«Президент Зеленский не только идет против политиков, дружественных России, но и хочет запретить Украине всякую дружелюбность к России», - отмечает немецкий еженедельник, приводя еще один факт авторитарного поведения Зеленского: «2 февраля он отдал приказ отключить телеканалы NewsOne, ZIK и 112. Причина: вы ведете пророссийскую пропаганду», и подчеркивает, что это действие Зеленского поддержали  ультранационалисты и фашиствующие организации. Издание подчеркивает, что одним из первых действия президента поддержал 25-летний Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, разбое и пытках, который опубликовал личные данные и адреса 177 бывших сотрудников трех каналов: «Надо не допустить, чтобы эти кадры «просочились в нормальные СМИ».

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко
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