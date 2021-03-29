Войти
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
Путин объяснил отказ прививаться публично
позиция
Путин объяснил отказ прививаться публично

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Когда дело касается закрытия украинских телеканалов и террора против Медведчука, американцы забывают о правах человека, – Гужва

246
Когда дело касается закрытия украинских телеканалов и террора против Медведчука, американцы забывают о правах человека, – Гужва

Последние события в Украине и, в частности, реакция на них как американских дипломатов, так и в самого Белого дома развеивают всякие иллюзии по поводу пресловутых «американских ценностей». Поддерживая внесудебное закрытие трех телеканалов и незаконные санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная плтформа — За жизнь» Виктора Медведчука, американцы забывают и о правах человека, и о демократии. Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор интернет-издания «Страна.UA» Игорь Гужва, комментируя последние заявления Президента США Джозефа Байдена относительно ситуации с правами человека в КНР.

«Мол для США на первом месте всегда стоят ценности — права человека, демократия. И если американцы закрывают глаза на их нарушения, то они „теряют свою репутацию в мире“. А потому они и дальше будут напоминать Китаю про уйгуров и Гонконг», — пишет журналист.

Он отмечает, что подобная риторика в заявлениях официальных лиц Белого дома звучит исключительно в тех случаях, когда США это выгодно. Когда же речь заходит об Украине, американцы забывают и о ценностях, и о своей репутации.

«Куда исчезают американские ценности, когда в Украине без суда закрывают оппозиционные телеканалы и отжимают бизнес через санкции СНБО? Без всяких доказательств вины? Куда исчезают американские ценности, когда ультраправые устраивают беспредел на улицах и террор против оппозиционеров?» — задается риторическими вопросами главред интернет-издания. — В данном случае американцы о своей «репутации» не думают. Они просто решают геополитические задачи. Заодно рассеивая иллюзии о своих «ценностях», про которые они так любят рассказывать китайцам«, — резюмировал Игорь Гужва.

Читайте также: Страна.ua: Главной целью СБУ было запугивание оппозиции, а не поиск улик по нелепым обвинениям в адрес «Украинского выбора»

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

США, Виктор Медведчук, Игорь Гужва
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016