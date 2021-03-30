Как купить покрышки в интернете

Как правильно выбирать резину для автомобиля онлайн

Как найти шины? Всё просто! Прежде всего, проверьте размер шин для вашего автомобиля. Затем найдите свои шины в сравнении цен, выбрав точный размер, модель автомобиля и марку шин: Continental, Michelin, Nokian, Hankook, Pirelli, Debica. Каждый производитель автомобилей предлагает один или несколько размеров шин в зависимости от характеристик (вес или максимальная скорость и т.д.).

Вы можете выбрать размер, в котором у вас в данный момент есть шины, или изменить на другой, который может сэкономить деньги. Помните, что лучшие шины — это те, которые адаптированы к условиям вождения и способу их использования: время года, тип дороги, динамика или экономия.

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Сравнение цен поможет сделать правильный выбор

Сравнение цен поможет сделать выбор между различными моделями. Вы можете сравнить цены, технические характеристики, уровни качества и рейтинги на европейских этикетках шин. Доступ к этим данным облегчит покупку и сэкономит время. Кроме того, вы сможете основывать выбор на европейской маркировке, которая суммирует результаты испытаний шин и сравнений, проведенных независимыми организациями. Европейская система маркировки шин дает четкую информацию о сцеплении на мокрой дороге, расходе топлива и шуме при качении.

Шины премиум-класса

Сравните ведущие бренды шин от таких производителей, как Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop и Pirelli.

Стандартные шины

Откройте для себя стандартные бренды, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества. К таким брендам относятся Falken, BFGoodrich, Firestone, Hankook, Kleber и Nokian Tyres.

Бюджетные шины

Ищите другие бренды шин, такие как Riken, Nankang, Achilles, Taurus, Tigar, Matador и многие другие дешевые модели, которые предлагают хорошую производительность по низкой цене.

Вы колеблетесь между двумя моделями? Современные магазины помогут выбрать правильную покрышку. Система автоматически оценивает и сравнивает характеристики каждой шины. Используйте широкий спектр дилеров и поставщиков услуг. Перед тем, как сделать покупку, сравните цены и выберите продукт, который соответствует вашим потребностям.