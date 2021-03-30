За первый месяц вакцинации от COVID-19 в Украине поступило 689 сообщений о побочных реакциях

За первый месяц вакцинации от COVID-19 после введения 198,465 тыс. доз вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) поступило 689 карт-сообщений о побочных реакциях после иммунизации.

Как сообщается на сайте ГЭЦ, процент возникновения побочных реакций составил 0,35%. В подавляющем большинстве случаев (92,8%) это несерьезные побочные реакции.

Как уточняет ГЭЦ, среди распространенных проявлений побочных реакций, в частности, расстройства в месте введения (65,73%), нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%), неврологические расстройства (11,96%).

При этом 96% побочных реакций являются прогнозируемыми.