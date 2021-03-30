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Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин обвиняет украинскую власть в разжигании межнациональной розни

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Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин обвиняет украинскую власть в разжигании межнациональной розни

Методы, которые избрала украинская власть для борьбы с оппозицией и Виктором Медведчуком, не только являются противозаконными, а и разжигают межнациональную рознь. При этом ни сам политик, ни его соратники, защищаясь, никогда не позволяли себе выходить за рамки правового поля. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузмин.

«Действующая украинская власть поставила себе за цель выдавить Медведчука из активной политической жизни. Выгнать за пределы страны. Заставить его сбежать. Для этого правоохранительные органы получили команду возобновить все уголовные дела, к которым хоть как-то возможно привязать Медведчука и его ближайших соратников», — сказал парламентарий.

Он также сообщил, что для этого правоохранительные органы поднимают все материалы, начиная с 2000-х годов, в которых упоминаются фамилии людей, хоть раз пересекавшихся с Медведчуком.

«Поднимаются (дела. — Ред.) несмотря на то, что истекли сроки давности привлечения к ответственности. Пытаются за уши притянуть к ним Медведчука и его близкое окружение», — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что в создавшейся ситуации и Виктор Медведчук, и его соратники «ведут себя корректно», не выходя за рамки правового поля, и «никто не позволил себе взять вилы», потому что «любое маленькое беззаконие влечёт за собой большое, и, в итоге, разваливает страну».

«Почему же власть действует прямо наоборот?» — задается вопросом народный депутат Украины. — Они сами это делают, или власть является инструментом в чьих-то руках? В чьих? Медведчук говорит, что в руках «западных кукловодов». То есть он говорит о внешнем управлении страной. О том, что Украина колонизирована и является колонией«, — акцентирует внимание Ренат Кузьмин.

По его мнению, именно за эти высказывания «западные кураторы» руками Зеленского пытаются убрать Медведчука и ОПЗЖ с украинской политической арены.

«Отсюда и обострение на Донбассе», — считает Кузьмин.

«Вы чувствуете, как в воздухе пахнет этой войной: нам каждый день говорят, что будет война, что русские нападут, что белорусы скоро нападут, что тут „рука Кремля“, „пятая колонна“. Зачем это всё? — недоумевает парламентарий. — Украинская власть в прошлом году закупила в США военной техники и вооружений на 500 млн долларов. К войне готовимся? Мы нападём сами, или мы спровоцируем русских? Это и есть та самая внутренняя политика, по сути, террористического государства, в которое превращается Украина», — сказал народный депутат Украины.

В заключение он особо подчеркнул, что репрессии против оппозиции и постоянное накачивание населения «милитаристскими нарративами» — и есть «разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти», которое осуществляется руками действующей украинской власти.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что «во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан».

Ренат Кузьмин, Владимир Зеленский
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