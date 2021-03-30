Журналист считает, что беззаконие власти Зеленского лишает каждого украинца ощущения правовой защищенности

Рассуждая о санкциях Владимира Зеленского против оппозиционных политиков и телеканалов, журналист Денис Жарких высказал мнение, что для власти Зеленского закон не писан, а травля Виктора Медведчука основана исключительно на политической целесообразности и полном отсутствии правомерности этих действий. Об этом журналист написал в своем блоге на сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды».

«В травлю Виктора Медведчука и Оксаны Марченко включается все больше людей. Процесс этот вовсе не стихийный, а весьма управляемый, в него вложены огромные деньги и ресурсы», — считает Жарких.

По его мнению, цель Президента очевидна — «отвлечь внимание народа от провалов власти, найти врагов народа, ведь раз есть слуги народа, то должны быть и враги».

Журналист отмечает, что своими незаконными методами борьбы с оппозицией Зеленский лишает ощущения правовой защищенности каждого украинца.

«В этой ситуации видно, что Виктор Медведчук травли не ожидал, и чувствовал себя защищенным украинским законом, в котором был большой дока. Однако с ним, с его соратниками, с каналами и журналистами поступили без всяких законов, исходя из политической целесообразности», — пишет Жарких в своем блоге.

Он считает, что травля Виктора Медведчука сплотила вокруг Президента псевдоинтеллектуалов, которые при первой же удобной возможности с точно таким же рвением будут бороться против самого Зеленского.

«Но вот вопрос — интеллектуалы ли они, или просто эгоистичные узники концлагеря сознательно или бессознательно желающие заручиться дружбой палачей и беспредельщиков. Если им повезет дожить до следующего исторического цикла, то они будут заискивать перед другой властью (все равно какой) и выдавать себя за борцов с этой. Уверен, что в следующем историческом цикле друзей Медведчука будет немыслимое количество, и все за него в прошлом страдали», — резюмирует Денис Жарких.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от ОПЗЖ готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.