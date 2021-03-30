Рада потребовала от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.
За заявление в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов.
Верховная Рада «требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует».
Народные депутаты призвали «парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта».
Парламентарии также призывают мировое сообщество продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
«Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках „Нормандского формата“... Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий», — отмечается в заявлении.
Парламентарии также призвали международные организации и международные юрисдикционные институции принять все необходимые меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе совершенных вооруженными формированиями Российской Федерации преступления агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.
Народные депутаты также выразили обеспокоенность планирующимися в сентябре в Беларуси совместными белорусско-российскими стратегическими командно-штабными учениями «Запад-2021», театр которых будет охватывать, в том числе, и приграничные с Украиной территории.
«Эти учения представляют опасность для Украины и воспринимаются Украиной, как угроза эскалации международного вооруженного конфликта, который продолжается между Российской Федерации и Украиной», — отмечается в заявлении.
Народные депутаты перед принятием заявления заслушали информацию главнокомандующего Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
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