Войти
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
резонанс
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Пока Украина лишь пытается убедить США, что борется с коррупцией и олигархами, – The Washington Post

613
Пока Украина лишь пытается убедить США, что борется с коррупцией и олигархами, – The Washington Post

«Байден дал понять, что хочет, чтобы украинцы предприняли основательные политические и экономические реформы — сигнал, который звучал при администрации Обамы, когда Байден, как вице-президент, „отвечал“ за Украину... Но Зеленский, 43-летний бывший комик, достиг только незначительного прогресса в борьбе с олигархами после избрания президентом два года назад», ‒ пишет The Washington Post.

По мнению издания, именно от того, способен ли президент Владимир Зеленский освободить политическую систему страны от доминирования олигархов, может зависеть «тональность» его отношений с администрацией Байдена. «Но в течение более чем двух месяцев деятельности новой администрации США Байден и Зеленский до сих пор не поговорили напрямую. И этот вопрос все больше беспокоит украинских чиновников», ‒ констатирует The Washington Post.

Да и сотрудничество с МВФ под вопросом, отмечает газета. «Вопрос предоставления кредита в размере $5 млрд от Международного валютного фонда находится „на паузе“, пока украинцы пытаются убедить чиновников МВФ, что серьезно относятся к борьбе с коррупцией», ‒ пишет The Washington Post.

Фактически в статье признается, что вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и пока ничем другим не подкрепленным обещаниям продолжить деолигархизацию страны.

«Украинские власти по крайней мере усилили свою риторику, заявив, что „эпоха олигархов“ подошла к концу. 19 февраля были заморожены активы Виктора Медведчука... В рамках санкций против Медведчука в Украине также было заблокировано вещание трех телеканалов, ‒ пишет The Washington Post. ‒ Медведчук является лидером крупнейшей оппозиционной партии Украины — „Оппозиционной платформы — За жизнь“, которая выступает за налаживание связей с Россией».

И далее издание цитирует самого Медведчука. «Это все результат оппозиционной деятельности моей партии и моей позиции как оппонента Зеленского, — заявил оппозиционный политик. ‒ Поэтому они начали грязную борьбу против меня, моей партии и членов моей семьи».

Читайте также: Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»

Автор статьи пишет, что «власть олигархов в Украине глубоко укоренилась в таких сферах, как энергетика, горная промышленность и СМИ, что дает группе миллиардеров карт-бланш в формировании политических и стратегических решений». И допускает, что «позиция в отношении Коломойского также может оказаться самым важным тестом для Зеленского, который как комик показал себя именно на телеканале Коломойского, — доказать его „добрые намерения“ против олигархов».

Однако никаких других примеров реальной борьбы с олигархами, кроме наступления на Медведчука и обещаний украинского президента вкупе с генеральным прокурором ослабить влияние богачей на страну, издание так и не приводит.

олигархи, Виктор Медведчук, The Washington Post, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016