В СБУ фактически сами признали, что деятельность «Украинского выбора» Медведчука была на благо украинцев, - Джангиров

В СБУ заявили громкую задачу — доказать причастность общественной организации «Украинский выбор» к аннексии Крыма, а доказали только то, что данное движение пропагандировало спорт, чтение книг и общение с природой. Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал информацию о том, что Служба безопасности Украины провела 20 обысков у активистов «Украинского выбора» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» по всей Украине. Об этом Джангиров написал в Facebook.

«Явно действуя по принципу „чтобы два раза не вставать“, следователи СБУ 30 марта провели сразу 20 обысков у активистов партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ и движения „Украинский выбор — Право народа“ Виктора Медведчука», — сообщил публицист.

Джангиров напомнил, что, как сообщается на официальном сайте СБУ, соответствующие мероприятия проводятся с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

«Следственные действия проходили в более чем 10 регионах страны. Изъятая доказательная база приобщена к материалам дела», — процитировал публицист информацию с сайта СБУ.

При этом Джангиров предложил обратить внимание, что среди изъятых материалов нет ничего преступного, наоборот, буклеты «Украинского выбора» пропагандировали здоровый образ жизни.

«Но самое интересное — это фотографии материалов, изъятых при обыске, опубликованные на сайте СБУ. Не могу удержаться. Обратите внимание на изображение изъятых брошюр УВ... пропагандирующих здоровый образ жизни (на фото).

«Веди здоровый образ жизни!» — коварно призывал «Украинский выбор» много лет назад. «Спорт, общение с природой, чтение книг, ответственность, гармония в семье СДЕЛАЕТ ТЕБЯ НЕПОБЕДИМЫМ!» — отметил автор.

В завершение Джангиров пришел к выводу, что изъятые СБУ материалы свидетельствуют о деятельности «Украинского выбора» на благо украинцев и Украины.

«Получается, заявили громкую задачу доказать причастность к аннексии Крыма, а доказали только то, что „Украинский выбор“ Медведчука пропагандировал спорт, чтение книг и общение с природой. То есть в конечном итоге, СБУ сама признала, что деятельность УВ была нацелена на благо украинцев и Украины», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.