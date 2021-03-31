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Американский журналист рассказал о том, куда подевалась «проросийскость» Зеленского

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Американский журналист рассказал о том, куда подевалась «проросийскость» Зеленского

Сайт Атлантического совета США опубликовал материал американского журналиста, в котором автор обращает внимание на резкие изменения в политике украинского Президента, и пытается разобраться в причинах очевидной трансформации бывшего комика, который до своего президентства неоднократно декларировал свои дружественные отношения с Кремлем.

«Когда два года назад Владимир Зеленский стал Президентом Украины, его избрание было во многом обязано обещаниям положить конец конфликту на Востоке страны. Многие сторонники Зеленского надеялись, что харизматичный комик и политический аутсайдер сможет преодолеть враждебность, отравлявшую двусторонние отношения с 2014 года, и достичь урегулирования», — говорится в публикации.

В отличие от «вокального патриотизма» своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский зарекомендовал себя как «русскоязычная украинская знаменитость», у которой есть поклонники по всему бывшему СССР.

«Он хвастался дружественным к Кремлю послужным списком, неоднократно высмеивая символы украинской национальной идентичности на протяжении всей своей комедийной карьеры», — пишет американский журналист.

Также автор статьи напоминает, что до того, как Зеленский занялся политикой, многие его теле- и кинопроекты были ориентированы в первую очередь на прибыльный российский рынок, в то время как он лично провел значительную часть своей трудовой жизни в России, сотрудничая с российскими коллегами.

«На этом фоне недавние действия Зеленского тем более удивительны. В первые несколько месяцев 2021 года Президент Украины закрыл три украинских телеканала („112 Украина“, NewsOne и ZIK. — Ред.) и ввел санкции в отношении ближайшего украинского союзника Владимира Путина Виктора Медведчука. Он также нацелился на пророссийских депутатов в своей парламентской партии и занял заметно более резкий тон в своих публичных заявлениях относительно „российской агрессии“ и евроатлантических амбиций Украины», — пишет американский интерент-ресурс.

«Что стоит за очевидной трансформацией Зеленского?», — задается вопросом автор статьи. И сам отвечает, что за последние два года неспособность украинского Президента договориться о мире, «вынудила Украину и международных партнеров страны признать неизбежность затяжной конфронтации».

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений — это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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