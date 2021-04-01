Политолог: Путин выдвинет Меркель и Макрону ультиматум по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин не хочет вести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за санкций в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Такое предположение сделал политолог Сергей Марков, пишет eadaily.com.
Как он отметил, Зеленский разгромил финансовую и медийную корпорацию Медведчука — единственного человека в Украине, которому Путин верит, поэтому вести переговоры с Зеленским означало бы поощрить его. Марков также сказал, что Путин поступит ультимативно, если призовет Меркель и Макрона приестии в чувство Зеленского, поскольку нагнетание напряженности происходит по вине украинской власти, которую контролируют США. Путин потребует от Франции и Германии взять на себя ответственность и признать Украину виновной за срыв соглашений, считает политолог.
Марков полагает, что Россия намерена возобновить вещание русскоязычных каналов в Украине, что может привести к свержению проамериканского режима.
Марков отметил, что многое зависит от жесткости ультиматума Путина. Чем жестче он будет, тем выше вероятность, что Запад пойдет на уступки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва согласовывает с Берлином и Парижем встречу Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, в ходе которой они обсудят конфликт на Донбассе без участия Владимира Зеленского.
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