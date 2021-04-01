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В Украине катастрофа с вакцинацией от COVID-19, хотя мы уже могли выпускать свою вакцину, ‒ Медведчук

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В Украине катастрофа с вакцинацией от COVID-19, хотя мы уже могли выпускать свою вакцину, ‒ Медведчук

В Украине стремительными темпами растет заболеваемость COVID-19 и смертность от коронавируса, а власть так и не смогла наладить процесс полномасштабной вакцинации населения. Хотя если бы Киев не политизировал этот вопрос, то Украина уже вплотную приблизилась бы к этапу выпуска вакцины «Спутник V» на собственных мощностях, что позволило бы избежать катастрофы. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Действительно катастрофическая ситуация в Украине. Могу привести следующие цифры. За вчерашний день в Украине умер [вследствие осложнений из-за COVID-19] 421 человек, заразились более 17 000. Я хочу напомнить, что в октябре, когда я проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и он дал добро на поставку вакцины „Спутник V“ в Украину, у нас умирало ежедневно примерно 105‒130 человек. В ноябре, когда было принято решение и дано добро на то, чтобы передать сырьевую составляющую и клеточную линию для производства вакцины „Спутник V“ на харьковском предприятии, умирало 230‒260 человек», ‒ отметил Медведчук.

Он заявил, что, по оценкам специалистов, запустить такое производство в Украине можно было за 5‒6 месяцев. А это значит, что уже к концу весны страна была бы обеспечена собственной вакциной.

«Если бы в ноябре власть Украины приняла решение о производстве вакцины, то уже в мае ежемесячно Украина могла производить «&lrm;Спутник V» ‒ 600‒700 тысяч доз вакцины собственного производства, ‒ подчеркнул он, добавив, что сейчас нам завезли лишь 200 тысяч доз вакцины, а вакцинированы двумя дозами в Украине всего 2 человека.

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Нардеп констатировал, что в больницах сейчас катастрофическая ситуация. Не редкость и трудности с доступом украинцев к качественному медицинскому обслуживанию из-за продолжающихся увольнений медиков, ежедневно рискующих собственной жизнью и не получающих достойной оплаты труда.

«И на эту катастрофу, к сожалению, власть никакого внимания не обращает, так как нет действенных мер, которые могли бы ее исправить», ‒ уверен Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Спутник V
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