Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе

Украинская сторона продолжает переговоры об установлении перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», — написал Зеленский в Телеграм-канале в четверг.
Президент напомнил, что эскалация на Донбассе наблюдается с начала 2021 года — за этот период 20 военнослужащих погибли и 57 были ранены. Кроме того, он отметил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной.
«Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — подчеркнул глава государства.
В то же время, уточнил Зеленский, Украина готова к любым провокациям.
«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым. Это понятно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее — как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем», — подчеркнул президент.
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