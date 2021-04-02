Биткоин снова стоит дороже $60 тысяч

Биткоин торгуется на уровне выше $60 тыс. Это следует из данных CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалюты больше чем по 20 биржам. Последний раз криптовалюта стоила больше $60 тыс. 18 марта.
К утру стоимость биткоина достигла $60,2 тыс., что почти на 1% больше, чем днем ранее.
За семь дней цена выросла почти на 15%. Большинство других криптовалют также растут: Ethereum — на 3,3%, Binance Coin — на 10,8%, Bitcoin Cash — на 2,1%. Падает курс XRP (-1,9%) и Tether (-0,2%).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016