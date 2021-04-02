Биткоин снова стоит дороже $60 тысяч

Биткоин торгуется на уровне выше $60 тыс. Это следует из данных CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалюты больше чем по 20 биржам. Последний раз криптовалюта стоила больше $60 тыс. 18 марта.

К утру стоимость биткоина достигла $60,2 тыс., что почти на 1% больше, чем днем ранее.

За семь дней цена выросла почти на 15%. Большинство других криптовалют также растут: Ethereum — на 3,3%, Binance Coin — на 10,8%, Bitcoin Cash — на 2,1%. Падает курс XRP (-1,9%) и Tether (-0,2%).