Франция еще надеется реанимировать нормандский формат

Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) смогут возобновиться в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе — Ред.), но мы остаемся бдительными», — сказал он в эфире телеканала BFM. «Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели», — заявил Бон.
Он напомнил, что «последний раз переговоры „нормандской четверки“ проходили в декабре 2019 года в Париже». «Это позволило обеспечить режим прекращения огня и провести обмен пленными. Рассчитываем, что такие дискуссии в таком формате смогут возобновиться», — сказал госсекретарь.
Бон рассказал, что во вторник состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине. Как сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров, в Париже и Берлине считают, что урегулирование кризиса должно происходить в соответствии с минскими соглашениями.
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