СБУ отчиталась о разоблачении сети интернет-агитаторов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины раскрыли межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которая проводила информационные операции против Украины по заданиям иностранной стороны.

«Установлено, что злоумышленники в сети интернет призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства», — сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания подозреваемых в Черниговской и Сумской областях, а также Запорожье и Одессе. Правоохранители якобы обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины.