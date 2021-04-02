В МИД признали, что украинцы будут «невыездными» до конца вакцинации

Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сейчас главный приоритет — вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль», — сказал он в интервью «Kyiv Post», опубликованном в пятницу.
Министр отметил, что Украина не является исключением, вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире. По его словам, это делает некоторые страны «вакциннными националистами», поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.
По словам Кулебы, это огромный вызов, но дипломатия также прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцины.
«Друзья делятся (тем, что имеют — Ред.) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство „вакцинной либеральной демократии“, но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это», — добавил глава МИД Украины.
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