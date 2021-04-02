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В МИД признали, что украинцы будут «невыездными» до конца вакцинации

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В МИД признали, что украинцы будут «невыездными» до конца вакцинации

Полноценные международные поездки не будут доступны украинцам, пока в стране не будет завершена вакцинация, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас главный приоритет — вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль», — сказал он в интервью «Kyiv Post», опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что Украина не является исключением, вакцины по-прежнему являются дефицитным ресурсом во всем мире. По его словам, это делает некоторые страны «вакциннными националистами», поскольку они отменяют экспорт вакцин, пока их население не будет полностью иммунизировано.

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По словам Кулебы, это огромный вызов, но дипломатия также прилагает все усилия, чтобы такие дружественные страны, как Польша, помогли Украине получить больше вакцины.

«Друзья делятся (тем, что имеют — Ред.) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство „вакцинной либеральной демократии“, но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это», — добавил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба, вакцинация
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