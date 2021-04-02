Вчера в Киеве был установлен температурный рекорд

Апрель в столице начался с температурного рекорда — среднесуточная температура воздуха составила +14,1° С.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +14,1° С, что на 1,1° С выше рекордного значения температуры для этого дня в 2002 году. Такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве за январь зафиксировали девять температурных рекордов.