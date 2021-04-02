В Варшавском центре восточноевропейских исследований считают, что незаконные санкции Зеленского против Медведчука могут стать серьезным прецедентом

В последнее время Президент Украины взялся за активное введение санкций против оппозиционных политиков и бизнесменов, однако законность подобных мер Владимира Зеленского вызывает сомнение, что, в свою очередь, может обернуться для украинского лидера серьезным прецедентом. Об этом говорится в публикации на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.
«За последние недели СНБО принял несколько решений о введении ограничений против представителей пророссийских кругов и их СМИ (в феврале против Виктора Медведчука), а также против бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», – сообщает польский ресурс.
Отмечается, что этой тенденции также соответствуют и последние санкции против окружения Януковича, хотя, по мнению аналитиков, они носят чисто символический характер.
«Таким образом, решение СНБО подтверждает антироссийский поворот Зеленского, цель которого – ослабить оппозиционные партии и укрепить его позиции среди прозападного электората», – говорится в публикации.
Польские аналитики считают, что эти решения Совета национальной безопасности Украины «вызывают сомнения как основанные на неясной правовой основе». По их мнению, положение закона о санкциях, которое допускает введение ограничений для защиты национальной безопасности, «имеет очень широкое толкование, и если так, то это серьезный прецедент», – сообщает интернет-ресурс.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016