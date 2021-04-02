Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ № 137/2021 опубликован на сайте главы государства 2 апреля.

«Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет степень магистра права.

До 2019 года училась в указанном вузе на аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 — 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019 занимала должность помощника первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Имеет благодарность директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 занимает должность директора Департамента информационной политики и связей с общественностью АО «Укрзализниця».

Как сообщается, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действие Указом Главы государства от 19 марта 2021 года.