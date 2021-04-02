Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.
«Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — отметил Зеленский в своем твиттер по итогам переговоров с президентом США.
Напомним, что разговор состоялся сегодня. Разговору президентов предшествовали как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе — между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.
Белый дом уже опубликовал пост-релиз по итогам телефонного звонка.
«Президент Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.
Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе», — отмечается там.
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