Медведчук: Единственная причина репрессий в отношении ОПЗЖ – страх власти перед оппозицией

Именно потому, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» демонстрирует неизменно высокие рейтинги народного доверия и является серьезным конкурентом для провластной политсилы, украинская власть развернула кампанию по дискредитации оппозиции, прибегая к политическому преследованию, запугиванию и даже откровенным репрессиям. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в программе «5-я студия» на телеканале «Россия-24».

«...Любая партия может назваться оппозиционной, но это не означает, что она оппозиционная по отношению к власти. И здесь как раз критерий, что власть воспринимает ‒ в стране есть только одна оппозиция. Почему одна оппозиция? „Оппозиционная платформа — За жизнь“ начиная с октября прошлого года и по настоящее время является лидером симпатий избирателей во всех фактически социальных исследованиях, кроме тех, безусловно, которые делаются по заказу власти и Офиса Президента», ‒ отметил Медведчук.

Поэтому, по словам политика, власть рассматривает ОПЗЖ как угрозу для себя и своего влияния в Украине.

«И это угроза для Зеленского, когда „Оппозиционная платформа — За жизнь“ обошла в рейтингах партию „Слуга народа“. Поэтому она и воспринимается как главная и, по всей видимости, единственная оппозиция, которую надо уничтожать, с которой надо бороться. Потому что „Оппозиционная платформа ‒ За жизнь“ уже захватила лидерство за счет того, что думает о людях и все делает в интересах людей», ‒ отметил Медведчук.