Зеленский пошутил про пятничные заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.

«После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделю», — написал Зеленский в своём инстраграм в субботу.

Как сообщалось, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередное заседание СНБО, в ходе которого были рассмотрены вопросы введения санкций против десяти «контрабандистов», отстранение ряда сотрудников таможенной службы Украины, причастных к нанесению ущерба государственному бюджету, а также вопросы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации населения.