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Польские аналитики считают, что Зеленский воюет с Медведчуком из-за своей неспособности остановить войну на Донбассе

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Польские аналитики считают, что Зеленский воюет с Медведчуком из-за своей неспособности остановить войну на Донбассе

Растущее раздражение Президента Украины Владимира Зеленского из-за падающих рейтингов и эскалации конфликта на Донбассе находит свой выход в репрессиях и санкциях против оппозиции. Об этом говорится в статье на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.

«Урегулирование конфликта было его (Владимира Зеленского. — Ред.) главным предвыборным обещанием, и это был ответ на социальные ожидания. Неспособность сделать это не только подрывает доверие к нему как к политику, но также становится препятствием для его переизбрания на второй срок», — говорится в публикации.

Польский ресурс подчеркивает, что важным фактором, определяющим действия Зеленского, является систематическое снижение поддержки его лично и партии «Слуга народа», о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Такое положение дел, по мнению варшавских аналитиков, побудило Зеленского выбрать более «жесткую политику» по отношению к оппозиции.

«Это выражается в наложении в феврале этого года санкций на Виктора Медведчука, ведущего оппозиционного политика в Украине... и блокировании трансляции трех новостных каналов („112 Украина“, NewsOne и ZIK. — Ред.)», — говорится в публикации.

Также уточняется, что «растущее раздражение» украинского Президента выражается в «форме призывов к США принять участие в разрешении конфликта».

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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