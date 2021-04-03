В Великобритании наименьшее с сентября число смертей из-за COVID-19

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 10, что стало самым низким показателем с 14 сентября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 3 423 новых случая инфицирования.
Днем ранее власти сообщили о 3 402 случаях заражения и 52 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли 126,8 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 149,1 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,35 млн. Темпы распространения вируса снижаются с января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.
Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начали смягчать 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы.
Власти королевства в борьбе с пандемией возлагают большие надежды на прививочную кампанию, которая стартовала в стране 8 декабря 2020 года. К настоящему времени первая доза вакцины была введена 31,42 млн человек — почти 48% населения страны. Вторую дозу на текущий момент получили 5,2 млн пациентов. Пока в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016