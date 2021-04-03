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В Великобритании наименьшее с сентября число смертей из-за COVID-19

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В Великобритании наименьшее с сентября число смертей из-за COVID-19

Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 10, что стало самым низким показателем с 14 сентября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 3 423 новых случая инфицирования.

Днем ранее власти сообщили о 3 402 случаях заражения и 52 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли 126,8 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 149,1 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,35 млн. Темпы распространения вируса снижаются с января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начали смягчать 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы.

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Власти королевства в борьбе с пандемией возлагают большие надежды на прививочную кампанию, которая стартовала в стране 8 декабря 2020 года. К настоящему времени первая доза вакцины была введена 31,42 млн человек — почти 48% населения страны. Вторую дозу на текущий момент получили 5,2 млн пациентов. Пока в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Великобритания, коронавирус
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