В Украине еще 13 738 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 13 738 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 657 человек, умерло 258 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 5 160 человек; летальных случаев - 258; выздоровело – 4 657 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.
Днем ранее, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших – 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 745 709 человек, 34 333 пациентов скончались, 1 347 193 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
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