Полиция за сутки выявила в Киеве 173 нарушения карантина

В Киеве правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности. Они выявили 173 нарушения карантинных ограничений «красной» зоны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители проверили развлекательные заведения, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры.

«По результатам проверки в 173 случаях выявили нарушения карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

Как сообщается, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, что локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.